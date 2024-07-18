Федеральная полиция Бразилии совместно с Федеральной налоговой службой арестовала в международном аэропорту Сан-Паулу гражданина Латвии и гражданку Кабо-Верде, пытавшихся провезти в багаже 22 кг кокаина.
По данным пресс-центра Федеральной полиции Бразилии, наркотики были обнаружены при помощи служебных собак.
Пара путешествовала в Португалию раздельно. Также в полиции сообщили, что более 22 кг было спрятано внутри упаковок с постельным бельем и ковриками.
По делу начат уголовный процесс.
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