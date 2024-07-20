За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 16 человек, один погиб, сообщает Госполиция.

В пятницу около 19:50 на обочине дороги в Иецавской волости Бауского края было найдено тело мужчины, рядом с которым лежал велосипед. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий. Среди пострадавших были один пешеход, шесть велосипедистов и два водителя электроскутеров.

В пятницу на дорогах задержано 13 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, начаты четыре административных и девять уголовных дел. В трех случаях будет применена конфискация автомобиля.

За превышение скорости оштрафованы 236 нарушителей, два водителя - за агрессивное вождение.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения в пятницу составлено 489 протоколов.

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