В минувшие выходные в водоемах Латвии утонуло шесть человек, сообщили Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Поздно вечером в пятницу из Вентспилсского края поступил вызов о том, что в море тонут пять человек. Трое из них выбрались из воды собственными силами, а двоих вытащил на берег человек, вызвавший спасателей. Медики и спасатели скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но спасти жизни этих двух человек не удалось.

В субботу вечером поступил звонок в Вентспилсский край, где на реке перевернулась лодка с тремя людьми. Два человека добрались до берега до прибытия спасателей, а один человек предположительно исчез под водой. Спасатели обыскали реку, но человека не нашли. Тело нашли в воскресенье.

Примерно в 10 часов утра в воскресенье спасатели выехали на улицу Каналу в Риге, где из водоема достали еще одного погибшего.

В воскресенье сразу после 11 утра поступил вызов в Таргальскую волость Вентспилсского края, где погибшего нашли в пруду.

ГПСС в очередной раз напоминает об осторожности во время отдыха на воде и необходимости присмотра за детьми.

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