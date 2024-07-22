Литовские пограничники остановили для проверки микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и обнаружили в нем семерых граждан Сирии, которые пытались сбежать в одну из стран Западной Европы.

Микроавтобус остановили в субботу вечером возле села Валенчюняй. Машиной управлял 33-летний гражданин Молдовы, у которого оказалась трехмесячная рабочая виза. Он также пояснил, что микроавтобус ему передал житель Латвии. Позже он взял сирийцев и должен был их отвезти до Польши.

В ходе проверки в автомобиле нашли тайник, замаскированный стройматериалами, в который поместились шесть мужчин и одна женщина. У пятерых из них (в возрасте 20-25 лет) были документы, удостоверяющие личность, а еще у двоих их не оказалось.

По факту незаконной перевозки людей через государственную границу начато досудебное расследование. Гражданин Молдовы взят под стражу, а граждане Сирии временно размещены в одном из подразделений погранотряда.

Fоtо: VSAT (Lietuva)

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