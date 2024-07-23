В минувшее воскресенье Госполиция получила информацию о том, что в местечке Межмали Калнциемской волости найдены человеческие останки, а также личные вещи, которые могут свидетельствовать о том, что это может быть пропавшая осенью прошлого года Анна Янсоне.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого назначены экспертизы, которые должны установить личность женщины, а также причины ее смерти.

Как уже сообщалось ранее, 1 ноября 2023 года в полицию поступило заявление об исчезновении Анны Янсоне (1989 г.р.) и ее маленькой дочери Луизы Эвертовской (2023 г.р.).

Уже на следующий день в ходе масштабных поисков полиция обнаружила в лесном массиве в волости Валгундес Елгавского края автомобиль, а в нем тело младенца без следов насильственной смерти.

Экспертиза установила, что девочка скончалась еще 1 ноября в результате синдрома внезапной смерти.

Следствие по делу продолжается.

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