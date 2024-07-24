В прошедшие выходные в Балви девятилетний ребенок позвонил в полицию, поскольку не смог разбудить спящую пьяную мать, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

Ребенок позвонил в полицию около 8 часов вечера, и оказалось, что дома находится и его отец, также пьяный.

Опьянение отца и матери составляло соответственно 2,81 и 2,27 промилле.

Похожая ситуация была в Резекненском крае, где родители - женщина 1989 года рождения и мужчина 1972 года рождения - были настолько пьяны, что не смогли присмотреть за двумя несовершеннолетними детьми. У матери констатировано 2,67 промилле, у отца — 2,89.

В обоих случаях родители не могли обеспечить безопасность детей, поэтому дети были переданы на попечение других членов семьи. Против родителей начаты административные процессы.

Согласно закону о защите прав детей, за такое нарушение полагается предупреждение или штраф в размере до 210 евро.

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