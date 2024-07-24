Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) уже более суток борется с пожаром в Ливберзской волости Елгавского края, где в здании складского типа горит около 1200 рулонов сена, сообщили агентству LETA в ГПСС.

Рулоны сена горят на площади 1200 квадратных метров.

Работы по тушению осложняются тем, что от жары здание деформировалось и его крыша прогнулась, поэтому тушить пожар приходится снаружи.

Рулоны сена нельзя потушить, просто залив их водой, нужно разворошить сено, чтобы вода попала вовнутрь рулона, где происходит тление.

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