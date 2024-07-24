Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила в Рижском аэропорту две посылки для частного лица с семенами запрещенной в Латвии индийской конопли или индики, сообщает PVD.
Представители службы отметили, что семена были обнаружены в двух 70-граммовых упаковках и были отправлены из Великобритании.
Обе партии семян индийской конопли отправлены на уничтожение.
Согласно законодательству, ввоз индийской конопли и ее семян запрещен. Также запрещено выращивание и другие виды деятельности с индийской коноплей.
PVD напоминает, что предназначенные для посадки растения, в том числе семена, черенки и саженцы разрешено ввозить в Европейский союз из третьих стран только с фитосанитарным сертификатом, выданным службой страны происхождения. Однако это не относится к продукции, запрещенной к ввозу в соответствии с правилами.