Foto: Valsts policija

По информации Госполиции, в минувшую среду, в 11.40, на дороге Кандава — Салдус (волость Ремтес Салдусского края) в результате трагической аварии погиб мотоциклист.

В Курземском региональном управлении полиции сообщили, что мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм водитель скончался.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого выясняются обстоятельства аварии.

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