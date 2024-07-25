По информации Госполиции, в минувшую среду, в 11.40, на дороге Кандава — Салдус (волость Ремтес Салдусского края) в результате трагической аварии погиб мотоциклист.

В Курземском региональном управлении полиции сообщили, что мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha, съехал с дороги и перевернулся. От полученных травм водитель скончался.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого выясняются обстоятельства аварии.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!