"Я слышала разговоры с той стороны. Окно на кухне было открыто. Там уже говорили, что ребенок выпал из окна. Кто? Когда? Непонятно, но, прежде всего, не совсем ребенок, больше выглядит, как подросток", - пояснила одна из местных жительниц.