В минувший четверг в Вецмилгрависе при падении с дома погиб юноша.
Как отмечает Degpunktā, прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть пострадавшего.
Опрошенные журналистами местные жители пояснили, что при падении с пятиэтажки погиб, скорей всего, 18-летний юноша.
"Я слышала разговоры с той стороны. Окно на кухне было открыто. Там уже говорили, что ребенок выпал из окна. Кто? Когда? Непонятно, но, прежде всего, не совсем ребенок, больше выглядит, как подросток", - пояснила одна из местных жительниц.
Обстоятельства и причины гибели юноши выясняются. Расследование ведет Госполиция.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit