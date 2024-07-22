Латвия входит в число стран Евросоюза с высокой смертностью от внешних причин. Наиболее часто в этой группе причин смерти регистрируются случаи нанесения себе вреда, или самоубийства. Специалисты отмечают, что в последние годы количество суицидов и в Латвии, и в ЕС снижается.

В информационном отчете Госканцелярии "Снижение смертности от внешних причин 2024" говорится, что суицид является наиболее распространенной из внешних причин смерти в возрастных группах от 25 до 74 лет и занимает второе место по частоте в возрастной группе от 15 до 24 лет и в возрастной группе 75 лет. Кроме того, суицид находится на пятой позиции в возрастной группе от 10 до 14 лет. Несмотря на то, что суицидов фиксируется все меньше,к сожалению, в Латвии этот показатель до сих пор остается одним из самых высоких в Евросоюзе – в 2020 году он был на 60% выше среднего показателя по ЕС, еще более высокие показатели были только в Литве и Словении.

В докладе говорится, что особой группой риска по суицидам являются мужчины, уровень смертности которых от конкретной внешней причины был в 5,5 раза выше, чем у женщин. В 2022 году в Латвии добровольно свели счеты с жизнью 186 мужчин и 37 женщин, в 2021 году — 213 мужчин и 40 женщин, в 2020 году — 246 мужчин и 52 женщины. Стоит отметить также тот факт, что большему риску самоубийств в период с 2015 по 2022 год были подвержены жители регионов, где риск на 80% выше, чем в Риге и прилегающему к Риге региону.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !