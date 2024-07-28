27 июля Государственная пожарно-спасательная служба сообщила агентству LETA, что из водоема в волости Никрацес Кулдигского края поднято тело мертвого человека. Труп передан Госполиции, которая проведет расследование обстоятельств происшествия.

В этом году ГПСС приняло участие в вытаскивании из воды 65 погибших в Латвии. Из них 40 утонувших были подняты на поверхность во время купального сезона, который начался 15 мая.

Для сравнения: в 2023 году спасатели обнаружили в латвийских водоемах 116 погибших людей, в том числе 50 – в купальный сезон.

ГПСС напоминает о необходимости быть осторожными при отдыхе у воды. Неосторожные и необдуманные действия часто приводят к трагическим происшествиям.

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