Курземский районный суд в Кулдиге 29 июля признал бывших охотников Мартиньша Карлсонса и Каспара Кюду виновными в отстреле оленей из джипа в декабре 2023 года и приговорил их к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также обязал возместить государству убытки в размере 11 160 евро за двух отстреленных оленей, пишет Latvijas Avīze.

Дело вызвало широкий общественный резонанс после того, как снятые на видео действия были опубликованы в социальных сетях. Обвиняемые достигли соглашения с прокурором о наказании, но судья Анита Симсоне хотела рассмотреть дело на слушаниях. В итоге суд вынес тот же приговор.

Согласно обвинительному заключению, 9 декабря 2023 года в Яунлутриньской волости Салдусского края Карлсонс и Кюда в группе лиц по предварительному сговору занимались незаконной охотой, используя запрещенные и опасные приемы и причиняя значительный ущерб. Эти двое, увидев, что стадо оленей движется в сторону дороги Вентспилс-Салдус, самовольно, не поставив в известность руководителя охоты, начали преследовать оленей на джипе. За рулем был Кюда, а Карлсонс сидел за водителем с ружьем.

Не обращая внимания на то, что дорога была оживленной и что за стадом животных на другой дороге находился движущийся автомобиль, Карлсонс произвел не менее двух прицельных выстрелов в животных через открытое окно. В результате были незаконно убиты самка и детеныш.

В суде оба мужчины признали свою вину, раскаялись и пообещали больше не совершать подобного. Оба мужчины были исключены из охотничьего клуба, оштрафованы на 250 евро каждый за нарушение правил охоты и оплатили штрафы.

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