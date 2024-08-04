Foto: AFP/Scanpix/LETA

Курземский районный суд приговорил мужчину к условному тюремному заключению за "враждебные высказывания в адрес латышей и неодобрительные высказывания о войне в Украине", говорится в общедоступном приговоре суда.

В приговоре суда сказано, что "мужчина в нетрезвом виде опубликовал ролик на своей странице в социальной сети TikTok, где имеет около тысячи подписчиков. В ответ на комментарий мужчина "на русском языке прославил насилие над латышами и обозвал их грубыми словами".

"Также он агрессивно говорил о войне в Украине и о суверенитете Украины, используя нецензурные слова, например, заявляя, что Украина присоединится к России и что Россия является державой", сообщается в приговоре суда.

"Не говоря прямо о конкретных военных преступлениях, совершенных Россией, его высказывания содержат пропаганду войны - это признание действий России правильными, воспроизведение послания российской пропаганды, ставящей под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины.

В своих высказываниях с применением резкой агрессивной формы мужчина с гордостью отмечает, что ранее, вероятно, осуществлял насилие в отношении латышей, считая это приемлемой формой действий. Он также использовал в соцсети унизительные жесты, подчеркивая свою на реакцию украинцев и латышей", - говорится в приговоре суда.

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины и наложенном штрафе. Суд утвердил соглашение.

Суд применил к мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Наказание является условным, если в течение одного года и шести месяцев испытательного срока мужчина не совершит новое уголовное преступление, не нарушит общественный порядок и выполнит обязанности, предусмотренные законом.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit