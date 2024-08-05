В минувшую пятницу, 2 августа, сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали двух граждан Румынии, которые помогли незаконно перебраться через границу в Латвию 13 нелегалам азиатского происхождения.

Как отмечают в ГПС, сначала пограничники задержали в Краславском крае нелегалов, у которых не оказалось документов, виз или ВНЖ. Затем неподалеку был остановлен автомобиль Iveco, в котором находились двое граждан Румынии.