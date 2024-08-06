Государственная служба окружающей среды получила многочисленные жалобы жителей Риги, проживающих в окрестностях Ганибу дамбис, на постоянный ужасный запах. Инспекторы проверили объекты и нашли, в итоге, место, где противозаконно сжигали отходы, содержащие металл.

На закрытой территории сжигали провода, кабели и другие изделия, откуда пытались отделить металл. В ведомстве заявили, что сжигание отходов недопустимо и наказывается в административном порядке. Кроме того, в Госслужбе окружающей среды напомнили, что сжигание отходов вредно и для среды, и для здоровья человека.

Инспекторы отметили, что, судя следам на территории объекта, противозаконная деятельность проводилась там систематически.

Ведомство начало дело об административном нарушении и в настоящее время проводятся процессуальные действия. За подобные нарушения законодательством предусмотрен штраф в размере до 2800 евро. Кроме того, ответственному лицу или владельцу недвижимости, где зафиксировано нарушение, может быть дано распоряжение вывезти отходы.

Государственная служба окружающей среды благодарит жителей за бдительность и просит сообщать о возможных загрязнениях по телефону +371 26338800 или через приложение ведомства.

Fоtо: VVD

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