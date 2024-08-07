По информации очевидцев, в среду, около 14.00, загорелась постройка в районе Гинибу дамбис.

Как отмечают в Государственной пожарно-спасательной службе, в 13.53 загорелся ангар. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов.

Государственная служба среды (VVD) ранее уже констатировала несоответствия в горящей складской зоне и менее месяца назад назначила административный штраф за деятельность и хранение отходов за пределами разрешенной территории, сообщила агентству LETA руководитель VVD по связям с общественностью Айя Ялинска.

Она сообщила, что объем остаточного загрязнения в грунте и грунтовых водах будет оцениваться после завершения работ по тушению при проведении геоэкологического исследования.

Судя по фото очевидцев, пожаром охвачена большая площадь, поскольку дым виден из разных районов города.

На месте происшествия работают 40 пожарных, восемь пожарных машин, две автолестницы, специализированный автомобиль для шлангов и пены.

От представителей объекта LLR-Ecotech поступила информация о том, что в горящих ангарах находятся титановые щепки, которые не рекомендуется тушить водой, а также содержащие нефтепродукты масла, пояснили в Государственной службе окружающей среды (VVD). В сотрудничестве с Рижской думой организуется поставка гравия, который позволит затушить пламя и уменьшить задымление в ближайших окрестностях.

В месте пожара образовалось сильное задымление, поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает людей, проживающих в Риге, в районе Ганибу дамбис, закрыть окна и двери зданий, выключить вентиляционные и рекуперационные установки.

Как рассказал агентству LETA, человек, работавший рядом с местом происшествия, загорелся один из нескольких ангаров, однако он не знает, какая работа велась в конкретном ангаре. Тех, кто работает поблизости, попросили покинуть этот район. По наблюдениям агентства LETA, территория огорожена и внутрь никого не пускают.

Другой очевидец, работавший примерно в 150-200 метрах от загоревшегося ангара, рассказал, что вскоре после возгорания услышал несколько взрывов. Он также не знает, что находится в этом конкретном ангаре.

На месте происшествия работает много пожарных, вся территория оцеплена, тушение ангара ведется с использованием различной техники, в том числе автоподъемника сверху.

Движение транспорта рядом с местом происшествия ограничено.

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