В среду утром с помощью дрона в Риге поймали троих нарушителей правил дорожного движения, которые, игнорируя интересы других водителей, объехали пробку по полосе общественного транспорта, передает агентство LETA.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) сообщила, что для фиксации дроном нарушений агрессивного вождения 7 августа около 8:00 в Риге, на перекрестке Густава Земгала гатве и улицы Бривибас, CSDD совместно с государственной полицией и участниками группы "Безопасная дорога" в рамках кампании "Дорога - не взлетно-посадочная полоса" контролировали культуру вождения.

Кампанию по безопасности движения "Дорога - не взлетно-посадочная полоса" организует CSDD совместно с Госполицией и партнерами - "Circle K", "Balta" и "Bolt Drive". Кампания финансируется из средств CSDD и Совета безопасности дорожного движения.

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