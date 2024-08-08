В среду при пожаре в жилом доме в Эргли Мадонского края пострадали четыре человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В трехэтажном жилом доме горела одна из квартир. До приезда VUGD из здания в общей сложности эвакуировались 13 человек. Четыре человека, эвакуировавшиеся из горящей квартиры, в результате происшествия пострадали. В жилище предупреждающий сигнал детектора дыма пожарные не услышали.

За минувшие сутки пожарные также поспешили на вызовы, на которых горели бытовые вещи и входная дверь, микроавтобус, три легковых автомобиля, колесо полуприцепа, оставленная без присмотра подгоревшая еда, провода электричества, туи, торф и сухая трава.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 65 вызовов - 14 на тушение пожаров, 33 на спасательные работы, а 18 вызовов были ложными.

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