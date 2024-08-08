В Даугавпилсе прошлой ночью в районе Яунбуве был облит горючей жидкостью и подожжен автомобиль исполнительного директора Аугшдаугавского края, депутата Даугавпилсской городской думы и издателя газеты "Million" Петериса Дзалбе, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

Съемки с видеокамер показывают, что это сделали два молодых человека. Политик уверен, что поджог был спланирован со злым умыслом. Автомобиль был подожжен у места жительства Дзалбе. Хотя поблизости были и другие автомобили, молодые люди выбрали его микроавтобус, который был припаркован напротив ворот дома политика.

Огонь был замечено вовремя, и его удалось потушить еще до прибытия пожарных и полиции. Представитель Латгальского регионального управления Государственной полиции Юлия Юране указала, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, и расследование находится в активной фазе, а потому более подробные комментарии не могут быть предоставлены, чтобы не повлиять на ход расследования.

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