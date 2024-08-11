В субботу в Риге, в окрестностях Юглы из горящего здания были спасены два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на производственную территорию на улице Саламандрас поступил в 11.33. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит крыша двухэтажного здания на площади 600 кв.м. Работы по тушению пожара завершились в 15.19.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 60 вызовов, из которых 15 - на тушение пожаров и 32 - на спасательные работы.

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