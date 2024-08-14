1 августа этого года в рижском микрорайоне Югла сотрудники 4-го отдела Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержали мужчину 2001 года рождения и его сообщницу 1997 года рождения за продажу наркотических веществ несовершеннолетнему. По данному факту в Государственной полиции (ГП) возбуждено уголовное дело, сообщили порталу Delfi в ГП.

Продолжая целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 1 августа сотрудники 4-го отдела Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции в рижском микрорайоне Югла задержали мужчину 2001 года рождения, который продал особо опасное наркотическое вещество — амфетамин 17-летнему подростку.

Также была задержана его сообщница 1997 года рождения. Это вещество было изъято как у задержанного мужчины, так и у его сообщницы, а также у несовершеннолетнего, который не успел его употребить.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты 60 граммов амфетамина, 20 таблеток вещества Subutex и весы.

По имеющейся у Государственной полиции информации, этот мужчина занимался продажей наркотических и психотропных веществ именно несовершеннолетним в окрестностях Центрального вокзала и микрорайона Пурвциемс.

Задержанный мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности как за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, так и за различные имущественные преступления. За ранее совершенные преступления он уже отбывал тюремное заключение.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона, а именно за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью их реализации, или за незаконную продажу наркотических или психотропных веществ несовершеннолетнему лицу. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества, а также с надзором пробации на срок до трех лет.

Государственная полиция продолжит целенаправленную и систематическую работу по борьбе с такими преступлениями, связанными с незаконной продажей наркотических и психотропных веществ, в том числе несовершеннолетним.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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