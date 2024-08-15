Рижское Пардаугавское региональное управление Госполиции сообщило, что успешно разыскало женщину 1987 года рождения, которая 14 августа этого года вместе со своим сыном (год и 11 месяцев) вышла из дома в Риге, на ул. Калнциема, и не вернулась по своему месту жительства, сообщают в полиции.