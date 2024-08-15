В последнее время Государственная полиция получила заявления от нескольких рижан, которых обманули телефонные мошенники, рассказывая подобную легенду. В частности, преступники утверждали, что звонят из полиции и что родственник вызванного человека попал в аварию, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Мошенники лгут, что адресату нужно заплатить значительную сумму денег — с целью не начинать уголовное делона его родственника и избежать неприятностей. Учитывая высокую активность мошенников, Государственная полиция призывает тщательно проверять любую полученную информацию. Латвийцам также напоминают, что ни сотрудники полиции, ни других правоохранительных органов никогда не будут звонить, чтобы требовать деньги или доступ к банковским счетам.

В управлении Рижского региона Госполиции за последнюю неделю поступило несколько заявлений от пострадавших. Пострадавшие получали телефонный звонок от неизвестного лица, утверждавшего, что он из полиции. Незнакомец рассказывал, что родственник вызванного жителя попал в аварию, и чтобы полиция не начала уголовный процесс, необходимо заплатить деньги. Разговаривавшие с мошенниками латвийцы слышали в трубке стоны человека. Переспрашивая, является ли он их родственником, получали утвердительный ответ. Телефонные мошенники постоянно поддерживали разговор и убеждали, что необходимо встретиться лично, чтобы передать деньги и избежать серьезных неприятностей.

В отдельных случаях запрашивалась, например, сумма в 18 000 евро. У тех жителей, у которых не было требуемой суммы, просили меньшую сумму. В результате у жителей были выманены различные суммы — от нескольких тысяч евро до 15 000 евро. В большинстве случаев пострадавшие отдавали деньги, встречаясь с курьером в заранее оговоренном месте, а в одном случае деньги даже передали незнакомцу через окно.

По всем случаям начаты уголовные дела, и ведется расследование, чтобы установить лица, причастные к преступлению, и точные обстоятельства произошедшего.

Правоохранители также призывают граждан обсудить со своими родителями, что нужно быть бдительными, так как мошенники могут использовать новые методы выманивания денег.

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