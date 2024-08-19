По информации литовских спасателей, утром 19 августа в Шакяйском районе Литвы (Мариямпольский уезд) съехал с дороги и опрокинулся на бок пассажирский автобус Ecolines, следовавший по маршруту Калининград (Кёнигсберг) - Рига. За пассажирами отправлен резервный автобус.

Как отмечают в полиции, ДТП произошло в 05.55, возле деревни Жигенай. На момент аварии в автобусе, который выехал из Калининграда в минувшее воскресенье, в 21.30, находились 47 человек (46 пассажиров и водитель), 26 из которых получили травмы различной степени тяжести. Двоим тяжело пострадавшим помогли выбраться из автобуса спасатели.

Спасатели отмечают, что среди пострадавших пассажиров есть дети. Все пострадавшие доставлены для оказания помощи в больницы.

Пресс-секретарь Мариямпольской полиции сообщила Delfi, что пострадавшие были доставлены в больницы Юрбаркаса и Шакяй. Выяснилось, что состояние двух пострадавших тяжелое, один из них доставлен в Каунасскую больницу.

Известно, что автобусом управлял гражданин Латвии 1959 г.р. В компании его оценили как опытного водителя. На момент аварии он был трезв.

К работе на месте происшествия было привлечено большое количество спасателей и медиков из ближайших районов.

Из-за ДТП движение по участку дороги затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в островок безопасности.

Глава правления Ecolines Андрис Подгорный подтвердил порталу Delfi информацию об аварии. Также компания сообщила, что в течение дня об аварии будет представлена более полная информация.

В МИД Латвии также подтвердили информацию о ДТП в Литве, в котором пострадали жители Латвии.

На данный момент МИД получил информацию об одном пострадавшем в аварии гражданине Латвии. Всего на момент ДТП в салоне автобуса находились 19 жителей Латвии.

В случае необходимости Консульский отдел МИД ЛР призывает обращаться за помощью по телефону +371 26337711, а также писать на электронную почту: palidziba@mfa.gov.lv.

Также сообщается, что в автобусе находились граждане Литвы, Эстонии и России.

С Эстонским посольством в Литве связался один из граждан Эстонии, находившихся в автобусе, который не получил серьезных травм в происшествии. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапуу, посольство выясняет возможную необходимость в помощи.

Известно также, что пассажиры размещены в одной из местных школ, где их обеспечили едой и водой.

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