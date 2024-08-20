Адвокат, помощница адвоката и семейный врач стали фигурантами расследуемого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) дела по факту возможной подделки справки с целью отложить судебное заседание, подтвердили агентству LETA в KNAB.

20 июня KNAB начал уголовный процесс по подозрению в том, что адвокат подговорил врача выдать поддельную справку коллеге адвоката, которая, вероятно, представила соответствующий документ в суд, чтобы отложить судебное заседание.

В этом уголовном процессе право на защиту имеют три человека: адвокат, коллега адвоката и семейный врач. В отношении них избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В интересах следствия KNAB не может предоставить никакой дополнительной информации об уголовном процессе и участвующих в нем лицах.

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