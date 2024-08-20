Литовская полиция выдвинула подозрения против гражданина Латвии, который управлял пассажирским автобусом, потерпевшим аварию в понедельник в Шакяйском районе Литвы.

Автобус, следовавший из Калининграда в Ригу, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии получили травмы 25 человек.

"Против водителя автобуса выдвинуты подозрения. Он допрошен и отпущен. Продолжаются процессуальные действия", - сообщила главный представитель комиссариата полиции Мариямпольского района Гинтаре Навицкайте новостному агентству ELTA.

Подозрения предъявлены по статье Уголовного кодекса Литвы о совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был причинен существенный вред здоровью других лиц.

К управляющим транспортным средством нарушителям правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, если в результате их действий произошло дорожно-транспортное происшествие с причинением тяжкого вреда здоровью другого лица, в Литве применяется штраф, или заключение под стражу, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось, авария произошла в понедельник в 5:51 утра. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В нем находилось 47 человек. Четыре человека получили серьезные ранения, у остальных легкие травмы. Автобусом управлял 64-летний гражданин Латвии.

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