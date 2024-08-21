Департамент уголовных дел Верховного суда отказался возбуждать кассационное производство, таким образом, вступил в силу приговор, которым некий мужчина приговорен к лишению свободы на 30 дней за уклонение от обязанности платить средства на содержание ребенка, сообщили агентству LETA в суде.

Латгальский районный суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, так как установил, что он уклонялся от исполнения постановления суда, которым возложены обязанности по обеспечению ребенка. Вместо отца средства на содержание ребенку платил Гарантийный фонд средств на содержание, хотя периодически обвиняемый работал по найму и получал доход. Обвиняемый был приговорен к кратковременному лишению свободы сроком на 30 дней.

Уклонение от исполнения постановления суда длилось шесть лет. У обвиняемого образовался долг перед государством в размере более 7000 евро. Обстоятельств, смягчающих ответственность, обнаружено не было, но было выявлено отягчающее ответственность обстоятельство - рецидив преступления. Из-за имущественного положения обвиняемого к нему не был применен штраф, а общественную работу подсудимый сам просил не применять, утверждая, что это несоразмерно затруднило бы его бытовые условия.

Считая назначенное наказание слишком суровым, обвиняемый обжаловал приговор, а Латгальский окружной суд оставил его без изменений. Такое решение было принято, так как признано, что Латгальский районный суд назначил обвиняемому справедливое наказание с соблюдением как общих принципов назначения наказания, так и цели наказания.

Решение Латгальского окружного суда было обжаловано в Верховном суде. Суд отказал в возбуждении кассационного производства, так как кассационная жалоба обвиняемого не соответствовала требованиям уголовно-процессуального закона.

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