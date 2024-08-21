Сотрудники Рижского регионального управления полиции задержали группу карманников, в которую входили пять человек. Во время обыска у них нашли и изъяли 52 кошелька, которые, возможно, ранее были украдены. Также у подозреваемых обнаружили баллончики с перечным газом. Не исключено, что карманники могли их использовать против своих жертв.

Благодаря большому количеству доказательств, полученному полицией, уголовное дело квалифицировали как кражу в организованной группе. Все задержанные помещены под арест.

По информации пресс-центра Госполиции, 18 августа сотрудники 2-го отдела 2-го бюро управления уголовной полиции Рижского региона задержали в тoннеле у Рижского Центрального вокзала группу лиц, подозреваемую в карманных кражах. Три женщины и мужчина ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка. Воровской квартет задержали в тот момент, когда они пытались обокрасть прохожих. Кроме того, 21 августа была задержана еще одна женщина, которая раньше орудовала в той же преступной группе.

В полиции отметили, что один из задержанных ранее уже был 15 раз судим за мелкие кражи.

Во время обыска по месту жительства полиция нашла газовые баллончики, которые подозреваемые могли применять, когда их жертва замечала момент кражи. Кроме того, во время обыска по одному из адресов полицейские нашли 52 кошелька. Возможно, все они ранее были украдены.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, задержанные регулярно промышляли в центре города, делая свои вылазки в конце недели, когда особенно много людей. Обычно они действовали в тoннелям около Рижского Центрального вокзала, на остановках общественного транспорта и в окрестностях Рижского Центрального рынка. Чаще всего они похищали кошельки из сумок своих жертв.

В группе все роли были тщательно продуманы: один вытягивал кошелек, второй отвлекал внимание, третий следил за обстановкой. Известно, что подозреваемые разработали схему, как незаметно обокрасть жертв, маскируя и прикрывая свои действия с использованием зонтика.

Также в Госполиции отметили, что среди задержанных есть женщина, которая весной этого года распылила газ в лицо одного латвийскоого журналиста. По этому делу начат административный процесс.

Если вы опознали среди изъятых вещей свои кошельки и сумочки, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67208125 (в рабочее время) или 110 (круглосуточно).

Fоtо: Valsts policija

Fоtо: Valsts policija

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