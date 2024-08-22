Рассматривать дело против руководителя проектов общества "Хочу помочь беженцам" Иевы Раубишко об организации незаконного пересечения границы группой лиц Латгальский районный суд в Резекне планирует продолжить 19 сентября в 10:00, выяснило агентство LETA в суде.

Если не будут заявлены новые ходатайства, суд перейдет к дебатам.

В январе прошлого года Раубишко, получив повторную просьбу о помощи от нескольких выходцев из Сирии, долгое время находившихся у латвийско-белорусской границы, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Упомянутые люди неоднократно пересекали латвийско-белорусскую границу с целью попросить убежища и были перенаправлены обратно на территорию Беларуси.

После того, как ЕСПЧ принял решение о введении временных мер в отношении указанных соискателей убежища - их невысылку с территории Латвии и обеспечение продовольствием, водой, одеждой, медицинской помощью и временным жильем, Раубишко вместе с членом "Хочу помочь беженцам" Эгилом Грасманисом отправилась на латвийско-белорусскую границу, чтобы убедиться, что решение суда будет выполнено, а граждане Сирии получат необходимую гуманитарную помощь. По факту этих действий был возбужден уголовный процесс, и Раубишко впоследствии обвинили в организации незаконного пересечения границы группой лиц.

По словам Раубишко, она действовала, чтобы спасти жизни, и помощь соискателям убежища не является преступлением. Встречая упомянутых людей, Раубишко и Грасманис немедленно связались с Государственной пограничной охраной и Службой неотложной медицинской помощи, чтобы устранить угрозу здоровью людей и проинформировать ответственные учреждения об их нахождении на территории Латвии.

Цель общества "Хочу помочь беженцам" — оказать практическую, немедленную и добровольную помощь соискателям убежища, беженцам и получателям международной защиты, одновременно способствуя интеграции этих людей в Латвии.

В прокуратуре утверждают, что Раубишко предоставила ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, нелегально прибывших в Латвию.

Как отмечает обвинение, 11 января в переписке с гражданином Сирии Раубишко дала указания группе сирийских граждан незаконно пересечь границу Латвии, чтобы можно было заявить, что группа сирийских граждан находится под юрисдикцией Латвии, и таким образом создала бы основу для получения от ЕСПЧ временного урегулирования. Выполняя указания, данные Раубишко, сирийка и четверо ее соотечественников, уголовный процесс против которых выделен в другое производство, 11 января умышленно незаконно пересекли границу в Робежниекской волости.

После того, как Раубишко сделала фотографии и отправила их в ЕСПЧ, сирийцы, в соответствии ее указаниями, вернулись на территорию Беларуси ждать постановления ЕСПЧ об установлении мер временной защиты.

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