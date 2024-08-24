В пятницу в Риге из задымленного здания пожарные спасли восемь человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 15:51 поступил вызов на ул. Дзиркалю, где на втором этаже трехэтажного жилого дома горела квартира на площади 25 кв. м. С помощью кислородных масок из задымленного здания пожарные вывели восемь человек, наряду с этим еще пять человек эвакуировались своими силами. Вскоре после 19:00 работа на месте происшествия завершилась.

Вскоре после 15:00 VUGD получила вызов в Олайнскую волость Олайнского края, где горел двухэтажный деревянный жилой дом площадью 100 кв. м. При попытке потушить пламя своими силами в огне пострадал человек. Из здания вынесли один газовый баллон. Через четыре часа работа на месте происшествия завершилась.

За прошедшие сутки VUGD получила 51 вызов - 11 на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесного пожара, и 29 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.

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