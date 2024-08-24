В пятницу в Лузнавской волости Резекненского края спасатели вместе с работниками государственной полиции обнаружили и вывели из леса заблудившегося человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе ( VUGD ).

За прошедшие сутки VUGD получила 51 вызов - 11 на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесного пожара, и 29 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.