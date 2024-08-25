В одном из заброшенных домов Болдераи регулярно происходят пожары — их устраивает компания подростков. Местные жители опасаются, что однажды игры с огнем приведут к человеческим жертвам, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Дом в Болдерае на улице Лиелупес несколько лет находится в плачевном состоянии. Он заброшен, и сейчас интересен только бездомным и компаниям местных подростков. Периодически они выламывают дверь. Иногда — поджигают.

"Мы все время жалуемся, потому что это не безопасно. Жалуемся и в Рижскую думу, и в Rīgas namu pārvaldnieks. Ну… в их офисе кто-то решил, что закрыть вход куском фанеры, прибив его тремя гвоздями — достаточно. Но приходят дети, ногами выбивают и все продолжается, - рассказывает местная жительница Санта. - Мы чувствуем себя охранниками — вместо владельца и управляющей компании. Ходим, гоняем их, вызываем полицию, хотя это — не наша обязанность. Но здесь наши машины, наши дома. Мы — заложники ситуации".

"Если здесь что-то произойдет — это будет вина Рижской думы. Второй момент — огонь может перекинуться и на соседние дома. Горит здесь раз в два дня. Если бы мне сказали здесь все сделать, я бы сделал за полторы тысячи евро. Надо поставить четыре камеры и под охрану сдать. Иначе дом не доживет до реновации — все это прогорит и рухнет", - считает житель Болдераи Глеб.

"Хулиганят, поджигают. С моей пенсии налоги берут за это. Скорая стоит, полиции нет. Пожарники потушили и уехали. На следующий день опять то же самое", - говорит жительница Болдераи, пожелавшая остаться неназванной.

Здание никак не огорожено, знаков, запрещающих вход, нет. Когда-то здесь были социальные квартиры. У дома есть управляющая компания — Rīgas namu pārvaldnieks. В августе RNP дважды заколачивала вход в здание.

"Мы имеем минимальный бюджет на технические, восстановительные работы, который тратится на регулярное заколачивание. На все технические работы на год у нас запланировано всего 780 евро. И за первые полгода мы почти всю это сумму истратили", - признал директор Управления по предоставлению услуг Rīgas namu pārvaldnieks Юрий Тукишс.

30 апреля управдом отправил письмо владельцу здания — Рижской думе, с просьбой что-то предпринять, например, обеспечить охрану и видеонаблюдение.

"Департамент жилья и среды, в ведении которого находится здание, попросил полицию самоуправления регулярно включать это здание в маршруты патрулирования, особенно в вечернее время. Мы надеемся, что нам удастся это сделать. Департамент попросил RNP ежедневно проверять состояние здания", - говорит представитель Рижской думы Синдия Гравере.

В конце года дума планирует начать реконструкцию здания в Болдерае. Как и несколько лет назад, здесь будут социальные квартиры.

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