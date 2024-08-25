Артем Бабенко, сын бизнесмена Александра Бабенко, которого судят за убийство адвоката Мартиньша Бункуса и которого подозревают в подготовке убийства высокопоставленного полицейского Романа Яшина, после освобождения из-под стражи уехал из Латвии в Беларусь, сообщает программа телеканала LTV De facto.

Бизнесмен Александр Бабенко, обвиняемый по делу об убийстве Мартиньша Бункуса, на одном из июльских судебных заседаний признал, что его сына Артема Бабенко разыскивают по подозрению в возможной подготовке убийства высокопоставленного сотрудника Госполиции Романа Яшина, который в свое время занимался расследованием убийства Бункуса. Закончилось оно обвинениями в адрес предполагаемых заказчиков — Александра Бабенко и его делового партнера Михаила Ульмана, а также предполагаемого стрелка Виктора Кривошея.

Как сообщалось, по данным, полученным в ходе следствия, преступники, возможно, планировали убить Яшина в отместку за его профессиональную деятельность. В свое время Роман Яшин занимался расследованием убийства Бункуса в качестве начальника 1-го отдела уголовного розыска Государственной полиции.

В убийствах подозреваются пять человек, в том числе Артем Бабенко. Суд в качестве меры безопасности поместил его под арест, однако это решение было обжаловано, и 13 августа судья Рижского окружного суда Айна Никмане отменила арест.

По данным De facto, прежде чем полиция успела применить к Бабенко очередную меру безопасности, он покинул Латвию. Поэтому встретиться с ним следователям пока не удалось.

Исполняющий обязанности заместителя начальника Госполиции Петерис Бауска пояснил, что у Бабенко есть уголовно-процессуальная обязанность явиться после приглашения прокурора для применения другой меры пресечения. Однако он не приходит, общаясь с полицией через пятерых своих защитников.

Адвокат Бабенко Эгонс Русановс заявил программе, что клиент уехал в Беларусь, чтобы встретиться с женой. Пока Бабенко находился под стражей, жена якобы уехала жить к родителям в Россию. "Они хотели встретиться как можно скорее, и решили встретиться в Минске", - объяснил Русановс отъезд своего клиента из Латвии.

Адвокат также утверждает, что в Беларуси Бабенко обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Ранее у него были проблемы с артериальным давлением, сердцем и диабетом.

В начале сентября Артема Бабенко ждут в полиции Латвии.

"Артему Бабенко пришла повестка на его электронный адрес, и 3 сентября, если не будет чрезвычайных дополнительных обстоятельств, он, конечно, приедет и примет участие в следственных действиях", - пообещал программе адвокат.

Программа также указывает, что суд не объяснил, почему был отменен арест Бабенко. Судья Никмане ушла в отпуск после подготовки решения и больше не будет продолжать карьеру судьи, поскольку еще в марте Сейм принял решение с 30 октября освободить ее от занимаемой должности по собственному желанию.

De facto известно, что Бабенко - не первый обвиняемый, покинувший Латвию после решения судьи Никмане не налагать арест. Эта судья также не арестовала другого клиента адвоката Русановса - Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России. Фролов в настоящее время находится в розыске.

В Госполиции не хотят комментировать решение суда об освобождении Бабенко.

"Его присутствие или отсутствие ни в коей мере не остановит расследование уголовного процесса, потому что это является приоритетом. А в европейской стране XXI века абсолютно не нормально, если некоторые криминальные элементы пытаются решать вопросы таким образом", - полагает Петерис Бауска.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили у предполагаемых убийц Яшина 17 кг марихуаны, огнестрельное оружие, подавители радиосигналов, являющиеся товарами стратегического значения, различные типы носителей информации, рации, два GPS-трекера, оптический прицел с ночным видением и элементы полицейской формы. Полиция пришла к выводу, что некоторые из конфискованных предметов могли быть предназначены для совершения преступления.

Двое задержанных ранее были наказаны за распространение наркотических веществ. Все задержанные являются гражданами Латвии, и, по сведениям полиции, они связаны с организованной преступностью.

Уголовное дело возбуждено по факту подготовки к убийству в связи с тем, что потерпевший выполнял свои должностные и профессиональные обязанности. За такое преступление закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Более подробную информацию полиция на данный момент раскрыть не может.

Судя по видео, опубликованному в соцсетях, бизнесмен Александр Бабенко, которого судят по делу об убийстве Бункуса, заявил на судебном заседании, что обыск проходил у его сына. По словам Александра Бабенко, его сыну предъявлено обвинение "по той же статье, что и мне".

В конце 2023 года прокурору по делу Бункуса Алдису Ласманису было поручено рассмотреть уголовное дело в Рижском городском суде на закрытых судебных заседаниях, поскольку поступили угрозы жизни и здоровью свидетеля, а также угрозы в адрес других дающих показания лиц. Эту информацию прокуратура получила от Госполиции, которая возбудила уголовное дело по данному инциденту.

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