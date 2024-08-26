В Пренайском районе Литвы, на дороге Каунас–Мариямполе, пограничники задержали грузовой микроавтобус. В нем двое граждан Украины везли 16 нелегальных мигрантов. Практически одновременно на дороге задержали и третьего украинца. Подозревают, что он сопровождал грузовик с нелегалами.

В 21 августа пограничники и полиция задержали двоих иностранцев, подозреваемых в перевозке нелегалов. Операцию провели на основании информации о возможной перевозке нелегалов по дороге Каунас-Мариямполе.

В Пренайском районе, в 20 км от Каунаса, пограничники остановили зарегистрированный в Польше грузовик Ford Transit. Им управлял 41-летний гражданин Украины, с ним ехал 19-летний украинец. В грузовом отсеке пограничники обнаружили 16 нелегалов. 13 сказали, что являются гражданами Шри-Ланки, один - гражданином Афганистана, еще двое - Ирана. Удостоверения личности были лишь у троих мигрантов. Ни у одного из них не было права на пребывание и свободное перемещение по территории Евросоюза.

В Литву они попали из Латвии, куда нелегально пришли через границу с Беларусью.

В то же время, на той же дороге, в 12 км от Каунаса полиция остановила автомобиль Opel Zafira с польскими регистрационными номерами. Им управлял 19-летний украинцев, который сказал, что едет из Эстонии в Польшу, а оттуда планирует следовать в Германию, поскольку там он работает. Подозревают, что он сопровождал перевозивший мигрантов Ford Transit. Начато расследование по факту нелегальной перевозки мигрантов. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Подозреваемые украинцы были задержаны. 22 августа суд разрешил из взять под арест на три месяца.

Fоtо: VSAT (Lietuva)

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