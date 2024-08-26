В понедельник, 26 августа, Рижский городской суд Видземского предместья приговорил бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича к 350 часам общественных работ за покупку поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19, сообщает агентство LETA.

Прокурор, обвиняемый, потерпевший, защитник или представитель могут подать в суд письменное ходатайство о составлении полного приговора в течение десяти дней со дня объявления сокращенного приговора. У Римшевича будет возможность обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

Не раскрывая имени обвиняемого, прокуратура ранее сообщила, что мужчина обвиняется в предоставлении незаконной выгоды лицу с целья получения ковид-сертификата без проведения вакцинации, и в использовании этого сертификата.

Обвиняемый через посредника передал 400 евро лицу, в чьи полномочия входило проведение оплачиваемой государством вакцинации и документирование факта вакцинации, чтобы в результате в системе э-здоровья можно было получить цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса.

В результате в систему э-здоровья была внесена ложная информация о том, что обвиняемый получил прививку от Covid-19. Обвиняемый, осознавая, что ковид-сертификат подделан, использовал его и свободно передвигался во время распространения инфекции коронавируса.

Еще одно дело против Римшевича находится на рассмотрении в Рижском городском суде. Дело касается попытки получения ложных показаний, в рамках которого вместе с Римшевичем на скамье подсудимых окажется предприниматель Угис Таборс.

Передача De facto на Латвийском телевидении (LTV) ранее сообщала, что в уголовном деле Римшевича о покупке поддельного ковид-сертификата фигурируют также медик, учитель, который является ковид-скептиком, и ныне покойная руководитель ЗАГСа.

Римшевич своей вины не признает и утверждает, что вакцинирован. По словам его защиты, это подтверждают анализы, показывающие, что у Римшевича есть антитела как после заражения Covid-19, так и после вакцинации.

Это дело отделено от более объемного процесса, в котором участвовала группа торговцев сертификатами - помощница врача, семья ее знакомых и несколько получателей такой услуги. Согласно обвинению, в одно из медучреждений в Зиепниеккалнсе поступили полученные от Римшевича деньги или их часть. Деньги были переданы медработнице, которая внесла в систему э-здоровья личные данные Римшевича и отметила, что тот получил прививку от Covid-19. Сам же Римшевич там не был и не обращался туда за вакцинацией.

Личные данные Римшевича в систему э-здоровья внесла Инесе Пугацевича, которая в то время работала помощницей врача в поликлинике "Зиепниеккалнс". Данные и деньги Римшевича ей принес ее знакомый Каспарс Пудиньш, который проходит по делу как свидетель. Оба этих человека уже приговорены к условному лишению свободы по делу, в котором сертификат Римшевича является одним из эпизодов.

Согласно действующему приговору, найти врача, который согласился бы стать прямым исполнителем преступления, Пундиньша попросила его мать, многолетний руководитель Царникавского ЗАГСа Санита Пундиня. В приговоре говорится, что именно она, руководствуясь корыстными мотивами, летом 2021 года решила организовать эту схему. Процесс в отношении женщины был прекращен, поскольку в сентябре 2021 года она умерла.

Для дачи показаний на суд был вызван и бывший супруг Пундини Илмарс Ярганс, который снабжал Пундиньшей клиентами, то есть их деньгами и личными данными. В двух случаях Ярганс был приговорен к условному лишению свободы на два года, но приговор еще не вступил в силу, так как был обжалован в Сенате Верховного суда.

В свое время Ярганс был пресс-секретарем Aizkraukles banka, сейчас он рабоает учителем в школе и преподавателем, а также участвовал в муниципальных и парламентских выборах, в том числе участвовал в выборах по списку партии "Латвия на первом месте".

Ярганс не отрицает, что участвовал в незаконной деятельности в качестве посредника, однако его целью было не обогажение, а предотвращение, по его мнению, "большего зла и несправедливости" - необходимости вакцинироваться от Covid-19. Хотя из приговора Пундиньшу и Пугацевиче можно сделать вывод, что деньги Римшевича за сертификат взял именно Ярганс, он уклонился от подтверждения этого. Однако он подтвердил, что знаком с Римшевичем, но что их встречи были недолгими.

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