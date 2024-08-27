По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 27 августа, незадолго до полудня на пульт дежурного поступил сигнал из Адажи, где открытым пламенем горит ангар со строительными материалами.
Сообщение о возгорании на улице Леюпес в Адажи поступило в 11.42. На месте происшествия работали 27 спасателей.
В течение трех часов пожар удалось локализовать.
Установлено, что горел ангар на площади 450 квадратных метров и находящиеся рядом строительные материалы на площади 100 квадратных метров.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
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