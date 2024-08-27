Апелляционная инстанция оставила в силе двухлетний тюремный срок для некоего гражданина Украины за перевозку нелегальных мигрантов, сообщила агентству LETA прокуратура.

Мужчина привлечен к уголовной ответственности за то, что из корыстных побуждений сознательно обеспечил пятерым нелегальным мигрантам из Афганистана возможность незаконного пребывания в Латвии.

Согласно обвинению, мужчина по предложению неизвестного и не установленного на досудебной стадии уголовного процесса лица согласился отправиться в Латвию и принять в свой автомобиль нелегальных мигрантов. За каждое перевезенное лицо ему обещали заплатить 1500 долларов США.

Обвиняемый прибыл на автомобиле в Даугавпилс, где принял пятерых граждан Афганистана без действительных виз и видов на жительство, и управлял автомобилем с находящимися в нем мигрантами до Екабпилсского края, где машина была остановлена государственной полицией.

Земгальский окружной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставил без изменения приговор Земгальского районного суда от 2023 года, когда мужчина был приговорен к реальному лишению свободы на два года и в качестве дополнительного наказания назначено выдворение его из Латвии после отбытия тюремного срока с установлением запрета на въезд на пять лет.

Прокурор постановлением суда апелляционной инстанции удовлетворен, поэтому протест по нему подаваться не будет.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать в кассационном порядке.

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