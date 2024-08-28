Генеральная прокуратура России объявила вмеждународный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

Обвинение за участие Юрашса в качестве наемника в вооруженном конфликте поддержала прокуратура "Донецкой Народной Республики".

По данным Генпрокуратуры РФ, основанием для выдвинутых обвинений является то, что Юрашс с августа 2022 года ушел добровольцем и воюет в Вооруженных силах Украины (ВСУ), получая за это зарплату, а также за его публикации в соцсетях и интервью о войне, в частности о зверствах российских военных в Буче и Ирпене.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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