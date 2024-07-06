Если страны Европейского союза (ЕС) и НАТО не отстоят позиции в Украине, война может выйти за ее пределы. Следующей целью России могут стать страны Балтии, Польша, Молдова или Грузия. Такое мнение в интервью украинскому каналу ТСН высказал воюющий в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывший депутат Сейма Юрис Юрашс.

"Наверное, каждого из нас на какие-то определенные поступки направляют эмоции, принципы, по которым ты живешь. Когда ты находишься далеко от того места, где происходит война, самая большая несправедливость, которая может быть в жизни, каждый из нас ищет возможность, как помочь и быть полезным тем, кто воюет или ищет убежище", — признал он.

При этом у Юрашса ранее не было военного опыта. Приехав в Украину, он присоединился к добровольческому батальону "Карпатская сечь" ("Карпатська Січ"), что он считает "огромной честью".

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