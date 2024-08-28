Министерство сообщения в "Индексе оценки муниципалитетов по безопасности дорожного движения 2023" - где учтена статистика дорожных происшествий и результаты опроса жителей - признало самым безопасным городом для дорожного движения город Вентспилс. Самым безопасным краем стал Валкский край, сообщает агентство LETA с церемонии награждения.

Как и в 2022 году, вслед за первым местом Вентспилса, на втором месте - город Резекне, а третье место досталось Лиепае.

В то же время в категории краев, по сравнению с 2022 годом, произошли изменения. Первое место занял Валкский край, за ним следует Олайнский край, который впервые попал в список лауреатов. Третье место занял Екабпилсский край, который в 2022 году занимал шестое место.

Кроме того, в этом году были вручены награды самому дружественному городу и краю Латвии с точки зрения доступности. Эти награды получили Рига и Лудзенский край.

Как сообщил заместитель директора департамента общественного транспорта Министерства сообщения Янис Калниньш, статистическая часть составляла 70%, а опрос жителей - 30%. Также в этом году был учтен новый аспект - микромобильность.

Министр сообщения Каспар Бришкенс на мероприятии напомнил, что министерство представило видение, в котором планируется к 2027 году на 35% сократить количество тяжело пострадавших и погибших в дорожных происшествиях. В видение также входят такие аспекты, как улучшение дорожной инфраструктуры, усиленный контроль, активное использование и анализ данных о ДТП, а также справедливая политика наказаний.

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс отметил, что 2023 год был очень плохим с точки зрения безопасности дорожного движения: число погибших в прошлом году составило 142 человека. Это является одним из худших показателей за последние годы.

"Если смотреть на этот год, число погибших на данный момент составляет 64, что на данный момент сравнительно немного. И дает надежду, что общие показатели года будут лучше", - сказал Аксенокс.

Он рекомендовал муниципалитетам активнее использовать и анализировать данные о дорожных происшествиях, следовать советам экспертов, а также использовать мировой опыт путем участия в семинарах и конференциях.

Согласно данным CSDD, в прошлом году в дорожных происшествиях пострадали 4180 человек, из которых 1859 были незащищенными участниками дорожного движения. Серьезные травмы получили 382 человека, из них 178 незащищенные (пешеходы и водители велосипеда), а число погибших в прошлом году составило 142 человека, при этом почти половина - 66 человек - были незащищенными участниками дорожного движения.

Цель индекса безопасности дорожного движения - выделить и популяризировать лучшие примеры практики улучшения дорожного движения, а также повысить осведомленность ответственных лиц муниципалитетов и жителей о безопасности дорожного движения, способствуя постепенному улучшению безопасности на дорогах в латвийских муниципалитетах.

Министерство сообщения проводит конкурс в третий раз, и он финансируется из средств Совета по безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в 2022 году самым безопасным городом для дорожного движения был признан Вентспилс, а самым безопасным краем - Вараклянский край.

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