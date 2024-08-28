Проводя контроль грузовых поездов на границе Латвии с Беларусью и Россией, таможенники предотвратили контрабанду 20 070 пачек, или 401 400 сигарет, сообщили агентству LETA представители Службы госдоходов (VID).

Во вторник, 27 августа, на Даугавпилсской товарной станции таможенники обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в грузе между мешками с сухим молоком.Тайники с сигаретами в нескольких вагонах были обнаружены с помощью рентгеновского оборудования грузового контроля.

В результате углубленного контроля в Даугавпилсе таможенники изъяли в общей сложности 5000 пачек или 100 000 сигарет NZ Gold и Queen Superslims.

В Резекне во вторник был завершен углубленный таможенный контроль двух других контейнеров. Когда грузовой поезд со стороны России въехал в Латвию, таможенники Зилупского пропускного пункта проверили его рентгеновским оборудованием грузового контроля. При анализе снимков, полученных в результате сканирования, возникли подозрения на незадекларированные товары в двух контейнерах с феррохромным грузом, поэтому они были направлены на углубленный контроль. В результате были изъяты 12 000 пачек, или 240 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

А 23 августа таможенники Индрского пропускного пункта обнаружили контрабандные сигареты в составах двух поездов. К стене вагона-хоппера были приклеены 15 упаковок с сигаретами, в которых находилось в общей сложности 1350 пачек, или 27 000 сигарет NZ Gold и Queen Superslims. При проверке состава второго поезда таможенники обнаружили, что в одном из контейнеров спрятано 27 упаковок с сигаретами, и было изъято 1720 пачек, или 34 400 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Неуплаченная в госбюджет сумма налогов за такое количество сигарет составляет около 94 000 евро.

Во всех случаях материалы дел переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID для принятия решений о начале уголовного процесса.

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