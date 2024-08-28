В среду, 28 августа, утром Государственная полиция получила информацию о теле мужчины, найденном возле одного из многоквартирных домов в Олайне. Позднее в одной из квартир был найден труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом порталу порталу Delfi сообщили в полиции.

По факту произошедшего возбужден уголовный процесс по 13-му разделу Уголовного закона — о преступлениях против здоровья человека.

В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, также ведется активная работа по выяснению обстоятельств.

В интересах следствия более подробные комментарии в настоящее время предоставлены не будут, добавили в полиции.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !