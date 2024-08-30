Бюро внутренней безопасности (IDB) предложило прокуратуре начать криминальное преследование против сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) за уклонение от подачи декларации и уплаты налогов на протяжении нескольких лет, сообщили порталу Delfi в пресс-службе IDB.

IDB имеет доказательства того, что сотрудник Рижского регионального управления VUGD подал в Службу государственных доходов очередную декларацию государственного служащего и годовую декларацию о доходах, при этом сознательно не указав информацию о полученных от выигрышей в азартных играх, а также о доходах от крупных сделок.

Одновременно IDB установило, что сотрудник VUGD уклонился от уплаты налогов, в результате чего нанесен ущерб для Латвии более чем на 100 000 евро.

В первые семь месяцев 2024 года IDB начал 29 криминальных процессов и провел досудебное расследование по 85 делам.

За первые семь месяцев этого года в прокуратуру для начала криминального преследования были переданы 28 дел, в которых предложено начать преследование в отношении 50 человек — среди которых 31 должностное и 19 физических лиц — за 41 преступление.

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