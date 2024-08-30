В пятницу, 30 августа, на 45-м километре Таллинского шоссе (A1), в Скултской волости, возле поворота на Лимбажи столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Работа полиции на месте происшествия продолжается.

На видео очевидца видно, что столкновение было серьезным - и грузовик, и легковой автомобиль после удара оказались в кювете. Легковой автомобиль сильно деформирован.

Движение в этом месте заблокировано, объезд организован по региональным дорогам Дучи-Лимбажи (P53)и Коцени-Лимбажи-Туя (P11), сообщает Latvijas Valsts ceļi.

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