На этой неделе в Вене была задержана 28-летняя гражданка Латвии, подозреваемая в совершении серии краж против собственности. Об этом сообщают австрийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Молодую женщину взяли с поличным после того, как она взломала и обокрала несколько машин. В полиции объяснили, что гражданка Латвии совершала кражи "с целью финансирования наркозависимости". Также женщину подозревают в попытке кражи из банкомата и в нескольких кражах со взломом.

При проверке у задержанной нашли несколько ключей от машин, чужие документы, удостоверяющие личность, и мобильный телефон. В полиции предполагают, что все эти вещи ранее были украдены.

Подозреваемая пока не дала признательных показаний и была помещена под арест. Расследование продолжается.

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