Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы в Саулкрастском крае освободили парашютиста, который застрял в кроне деревьев, сообщает агентство LETA со ссылкой на ГПСС,
Инцидент в Саулкрастском крае случился вечером 31 августа. При приземлении парашютист зацепился за ветки дерева на высоте около 15 метров. С помощью раздвижной лестницы спасатели добрались до человека и помогли спуститься на землю.
Всего за минувшие сутки ГПСС получила 45 вызовов: 10 на тушение пожаров, в том числе на один лесной пожар, 21 были связаны со спасательными работами, а еще 14 вызовов оказались ложными.
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