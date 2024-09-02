Сегодня утром, в первый день нового учебного года, несколько школ получили электронные письма с угрозами "низкой степени риска", заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Незадолго до 8 часов из нескольких учебных заведений поступила информация, что пришли электронные письма с угрозами на русском языке. Было разослано более 200 электронных писем с угрозами взрыва – это электронные письма с "низкой угрозой", пояснил Рукс. Государственная полиция рассказывает образовательным учреждениям об алгоритмах действий в подобных ситуациях. Сообщения с угрозами поступили в школы во всех краях.

Аналогичная ситуация была и прошлой осенью, когда многие школы получили электронные письма с угрозами. По словам Рукса, это была гибридная атака, организованная "не в нашей стране". В настоящее время устанавливается, из какой страны исходит атака.

Рукс призвал не паниковать, заявив, что в эвакуации на данный момент нет необходимости, так как реальной угрозы нет, и детей можно отправлять в школу.

Рукс добавил, что каждый год начало нового учебного года – это еще и вопрос безопасности. Родители должны обсуждать с детьми различные вопросы, связанные с безопасностью, в том числе в виртуальной среде. Также родители также должны позаботиться о безопасности своих детей в дорожном движении, например, обеспечив детей-велосипедистов шлемами, объяснив, как правильно переходить улицу и т.д., сказал Рукс.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !