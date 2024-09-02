В воскресенье на сортировочной станции специализирующейся на управлении отходами компании Piejūra в Тукумсе произошел пожар на площади 800 квадратных метров, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). На площадке горели — отходы.

В понедельник утром пожарные все еще продолжают работать на месте происшествия — они проверяют кучи отходов с помощью тепловизора. Спасатели хотят убедиться, чтобы внутри мусора не было тлеющих частей, которые могут впоследствии снова воспламениться.

Спасателям также удалось уберечь находящийся в семи метрах от пожара от огня резервуар с дизельным топливом.

Вызов на место происшествия VUGD получил в воскресенье около 11:00.

Пострадавших в пожаре нет. Отсутствуют и другие материальные убытки - за исключением кучи отходов. Но их большая часть теперь не может быть отсортирована и отправлена на переработку, а должна быть захоронена на полигоне, рассказал исполнительный директор самоуправления Тукумского края Иварс Лиепиньш в своем посте в соцсети Facebook.

Государственная служба охраны окружающей среды и латвийская Государственная полиция проводят процессуальные действия для выяснения обстоятельств инцидента.

Компания по управлению отходами Piejūra зарегистрирована в 2001 году. Уставной капитал предприятия составляет 1 308 354 евро. Фирма принадлежит самоуправлениям областей Талси (54,55%) и Тукумса (45,26%), а также в небольшой доле городу Юрмала (0,19%).

Оборот компании в прошлом году составил 6,076 миллиона евро, прибыль — 432 197 евро.

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