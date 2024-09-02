Рижский окружной суд принял решение сократить на четыре месяца сроки заключения двух граждан Литвы за расстрел Геннадия Валягина, предполагаемого организатора убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.

12 августа суд приговорил одного из обвиняемых к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы, а другого - к 16 годам и двум месяцам.

Приговор суда первой инстанции был сокращен на четыре месяца, а остальная часть приговора оставлена в силе. Каждый из обвиняемых также будет проходить пробационный надзор в течение двух лет.

Суд сообщает, что приговоры подсудимым были смягчены, поскольку апелляционный суд не признал отягчающим обстоятельством то, что было признано судом первой инстанции.

Полный текст постановления будет доступен 17 сентября. После этого решение можно будет обжаловать в кассационном порядке.

В ходе досудебного уголовного процесса было установлено, что 11 марта 2022 года двое обвиняемых и один неизвестный подъехали на автомобиле марки "Chrysler"к гриль-бару "Ugolok" на улице Бралю Каудзишу в Риге, где в это время находился Валягин. Еще одно лицо, не установленное в ходе досудебного расследования, припарковало автомобиль "Opel" на противоположной стороне улицы, чтобы в случае необходимости обеспечить запасной транспорт.

Когда Валягин вышел из бара и сел в свою машину, один из подсудимых - водитель автомобиля "Chrysler" - подъехал к автомобилю Валягина сзади, заблокировав выезд. Затем неизвестный, находившийся в автомобиле "Chrysler", произвел не менее семи выстрелов по машине Валягина из автомата Калашникова. Второй обвиняемый, находившийся в автомобиле "Chrysler", подбежал к машине Валягина и не менее трех раз выстрелил в Валягина через стекло передней пассажирской двери из пистолета Макарова модифицированной конструкции. В результате выстрелов Валягин выпал из машины, после чего к нему подбежал второй обвиняемый и выстрелил ему в голову.

Затем обвиняемые вместе с двумя неустановленными лицами направились в лесной массив в Ропажского крае, где сожгли использованный при убийстве автомобиль "Chrysler".

Один из обвиняемых был задержан полицией Ропажского края уже в день убийства, а другой был задержан Государственной полицией 29 августа.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !